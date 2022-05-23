أحمد خميس



طالبت وزارة الداخلية ديوان الخدمة المدنية بتصنيف فئة موظفيها المدنيين ضمن الفئة الأولى متوسطة الخطورة، حرصا على شمولهم بمكافآت الصفوف الامامية.

وبحسب مصدر أمني، فإن الوزارة أرسلت كتابا إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية أوضحت فيه أن لجنة شكلها وزير الداخلية وافقت على رفع فئة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارة من الفئة الثانية متوسطة الخطورة الى الفئة الأولى متوسطة الخطورة.

وطالبت الوزارة الديوان بالموافقة على توصيف مدنيي الداخلية ضمن الفئة الأولى متوسطة الخطورة، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.

وقال المصدر الأمني إنه تم إرسال الكتاب في 28 مارس الماضي، وإلى الآن لم يبت الديوان في الأمر.