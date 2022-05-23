أمير زكي



وجه وكيل النائب العام باستدعاء مواطنة للاستماع الى إفادتها بشأن ما تعرضت له من تهديد صريح بالقتل الى جانب ضبط وإحضار الزوج لمواجهته بأقوال الزوجة، كما وجه القضية باعتبارها تهديدا بالقتل.

واستنادا الى مصدر امني فإن مواطنة تقدمت الى احد مخافر الكويت وقالت الزوجة (39 عاما) وكان برفقتها ابنتها 16 عاما، وذكرت ان إشكالا حدث بينها وبين زوجها نحو الحادية عشر مساء وإذ بزوجها (من مواليد 1984) يتجه إليها حاملا بيده سكينا أسود وردد على مسامعها «طلعي من البيت وإلا أذبحچ»، ثم توجه الى غرفة ابنته وكانت مستغرقة في النوم استعدادا ليوم دراسي جديد وأيقظها من النوم وصرخ في وجهها مرددا على مسامعها «لحقي أمچ أنا مو مسؤول عنچ».