محمد الجلاهمة



أحيلت جثة مواطن في العقد الرابع من عمره إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات وفاته وسط ترجيحات بوجود شبهة جنائية وراء الحادثة.



وقال مصدر امني إن حارس احدى البنايات في نطاق محافظة الفروانية أبلغ عمليات الداخلية بأن شقة في البناية انبعثت منها رائحة كريهة وأنه طرق الباب مرات عدة ولم يرد احد، كما أن مؤجرها لم يرد على الاتصالات، وعلى اثر البلاغ توجه العميد عبدالله سفاح الى موقع البلاغ، وبعد أن تأكد من البلاغ وانبعاث رائحة كريهة تواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بكسر باب الشقة، ولدى تنفيذ الأمر تم العثور على جثة لشاب كويتي وقد أوشكت على التحلل لمرور عدة أيام على الوفاة، وعثر إلى جوار الجثة على أدوات ومواد يشتبه بأنها مخدرة.