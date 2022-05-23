توج فريق مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر المسابقة.



وكان «السيتي» بحاجة لتحقيق الفوز أمس دون النظر لنتيجة مباراة غريمه ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون التي أقيمت في نفس التوقيت، لضمان التتويج باللقب.



ورغم تأخر «السيتيزن» بهدفين دون رد سجلهما ماتي كاش وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69، إلا أن مان سيتي نجح في تحويل تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، بعدما سجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف في 6 دقائق فقط عن طريق إلكاي جوندوجان (هدفين) في الدقيقتين 76 و81، ورودريغو (78).



وفي المواجهة الأخرى، فاز ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2-1، حيث تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 3، ثم حول «الريدز» تأخرهم إلى انتصار بفضل ثلاثية ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو في الدقائق 24 و84 و89.



وكان محمد صلاح الذي فاز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في التمريرات الحاسمة قد بدأ اللقاء على مقاعد بدلاء ليفربول، قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وينجح في إحراز هدف فريقه الثاني، ليحصل على جائزة هداف «البريمييرليغ» برصيد 23 هدفا بالتساوي مع الكوري سون هيونغ مين لاعب توتنهام الذي دك شباك نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، ليحجز مقعده في دوري الأبطال.



وبهذه النتائج، أنهى مان سيتي الدوري في صدارة جدول الترتيب برصيد 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحصد مان سيتي لقب المسابقة للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام.



إلى ذلك، هبط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 2-1 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، ليعود إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 2015.

وانتزع ليدز يونايتد، الذي كان في منطقة الهبوط متأخرا بفارق الأهداف قبل انطلاق الجولة الأخيرة، مكانه في دوري الأضواء بعد انتصاره 2-1 على مضيفه برنتفورد ليحتل المركز 17 فوق بيرنلي.



وفي مواجهات أخرى، تغلب ارسنال على ضيفه ايفرتون 5-1، كما فاز برايتون على وست هام يونايتد 3-1، وتجاوز تشلسي نظيره واتفورد بهدفين لهدف، كما تغلب كريستال بالاس على ضيفه مان يونايتد 1-0، ودك ليستر سيتي شباك ضيفه ساوثهمبتون 4-1.