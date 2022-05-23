اختتم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي بأفضل طريقة، ليس لفوزه الاحتفالي باللقب أمام جمهوره على حساب متز 5-0 وحسب، بل بالإعلان عن الاحتفاظ بكيليان مبابي الذي سجل ثلاثية وضمن لقب الهداف، فيما حسم كل من موناكو ومرسيليا بطاقتي التأهل لدوري الأبطال، الأول إلى دور المجموعات والثاني إلى الدور التمهيدي الثالث.

وقبيل المباراة الختامية لهذا الموسم، أعلن رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي عن بقاء مبابي لثلاثة أعوام إضافية حتى 2025، مقفلا الباب أمام ريال مدريد الإسباني الذي سعى جاهدا لضم لاعب موناكو السابق.



وأثبت ابن الـ23 عاما مرة أخرى أن المجهود المالي الهائل الذي بذله سان جرمان للإبقاء عليه في مواجهة العرض المغري جدا من ريال مدريد والمقدر بـ 190 مليون مكافأة انتقال إضافة الى راتب سنوي صاف من 40 مليون يورو، كان في مكانه بعدما سجل الهدفين الأولين لنادي العاصمة في الدقيقتين 25 و28، قبل أن يضيف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، حاسما لقب هداف الدوري بـ 28 هدفا.



وكانت المباراة احتفالية أيضا للنجم الآخر البرازيلي نيمار الذي سجل في الدقيقة 32 الهدف المائة له بقميص نادي العاصمة الذي انضم إليه عام 2017 على غرار مبابي.

واعتقد موناكو أنه عاد من لنس ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وحسم الوصافة بفارق الأهداف أمام مرسيليا، وذلك بعدما حول تخلفه بهدف الپولندي بريميسلاف فرانكوفسكي (30)، الى تقدم بفضل هدفين لبونوا بادياشيل (34) ووسام بن يدر (62) الذي رفع رصيده الى 25 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف خلف مبابي. لكن الكاميروني إيغناتيوس كنيبي غاناغو خطف التعادل للمضيف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



واستفاد مرسيليا على أكمل وجه من تعثر موناكو ليقتنص الوصافة مجددا ومعها بطاقة التأهل المباشر الى دور المجموعات من دوري الأبطال بفوزه الكاسح على ضيفه ستراسبورغ القوي برباعية نظيفة.

وأنقذ رين بطاقة مشاركته في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بإدراكه التعادل أمام مضيفه ليل 2-2. وسيشارك رين في «يوروبا ليغ» بصحبة نانت المتوج بمسابقة الكأس والمتعادل مع ضيفه سانت إتيان 1-1.



إقالة ليوناردو



أقيل المدير الرياضي البرازيلي لنادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ليوناردو من منصبه عقب المباراة ضد متز (5-0) في المرحلة الأخيرة.