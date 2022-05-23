كانت «الثالثة ثابتة» للايبزبغ بعد أن حقق لقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فرايبورغ 4-2 بركلات الترجيح (1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي) على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.



وسجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57)، إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققا لقبه الأول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.



أما فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب بعد أن خاض غمار نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه.



ويعتبر هذا اللقب الكبير الأول في تاريخ لايبزيغ بعد أن حل وصيفا في البوندسليغا مرتين وخسر نهائي الكأس العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند وفي 2019 ضد بايرن ميونيخ. كما لم يبلغ بعد أي نهائي بطولة أوروبية منذ تأسيسه فقط عام 2009.