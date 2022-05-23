تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة بإنشاء هيئة مستقلة واعتماد استراتيجية وطنية بشأن الأمن الغذائية.

وقال الصالح في اقتراحه ان الأمن الغذائي يعد من أهم الملفات الحيوية والاستراتيجية التي تشغل كافة الدول في الوقت الحالي، خاصة بعد كارثة وبائية تسببت في صعوبة حركة التصدير واعتماد الدول على مخزونها الاستراتيجي في ظل وجود تخوفات صحية، عززت من ضرورة العمل على دعم الأمن الغذائي وبذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

ولما كان العالم يمر بأزمة جديدة بين دولتين تعتبران من أهم الدول المصدرة للسلع الغذائية، مما يستلزم وجود خطة استراتيجية عاجلة لتأمين المخزون الحيوي للبلاد، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 – إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالأمن الغذائي تستجمع كل القرارات والإجراءات التي تخص الأمن الغذائي لتسريع الإجراءات .

2- اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، بخطة عاجلة وتوفير الميزانيات اللازمة كأولوية قصوى.

3- تأمين مخزون غذائي للسلع الأساسية في أسرع وقت وتشجيع الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي ، ودعم الدراسات والبحوث المخصصة لتطوير قطاعات الأمن الغذائي.