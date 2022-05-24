رغم إنهائه الدوري الإسباني لكرة القدم بخسارة على أرضه أمام فياريال 0-2، كان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز مرتاحا لما آلت إليه الأمور في نهاية الموسم، مع حصول النادي الكاتالوني على الوصافة. وبعد الخسارة أمام فياريال، قال تشافي «الموسم كان طويلا جدا بالنسبة لنا. لم ننه الأمور بشكل جيد لكننا حققنا أهدافنا وحلينا في المركز الثاني».



وشدد بالقول «لكن يجب أن نبقى متفائلين: لقد أنقذنا موسما كاد يكون كارثيا. على الصعيد الشخصي، أنا راض لأننا خرجنا من أسوأ المراحل في تاريخ النادي». وتابع «الآن، انتهينا من كرة القدم وسنبدأ العمل الإداري»، في إشارة منه الى العمل من أجل تدعيم الفريق للموسم المقبل مع الحديث عن حسم التعاقد مع المدافع الدنماركي لتشلسي أندرياس كريستنسن بعدما سبق له أن أنهى صفقة التعاقد مع لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي كلاعب حر أيضا بعد انتهاء عقده مع ميلان.



وهناك حديث عن سعيه لضم لاعبين أيضا من تشلسي هما مواطناه المدافعان سيسار أسبيليكويتا وماركوس ألونسو والمدافع الفرنسي لإشبيلية جول كونديه، فيما سيكون الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الصفقة الأكبر على الإطلاق إذا تمت بعدما قرر الأخير عدم مواصلة المشوار مع بايرن ميونيخ.