سيعود مدرب إنجلترا السابق ستيف ماكلارين الى مان يونايتد لتولي مهمة مساعد المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، بصحبة مواطن الأخير ميتشل فان در غاغ، وذلك وقف ما أعلن «الشياطين الحمر».



وسبق لماكلارين أن تولى المنصب ذاته بين 1999 و2001 حين كان الفريق بقيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغيسون الذي قاد يونايتد الى لقبه الأخير في الدوري الممتاز عام 2013 قبل الاعتزال، فيما كان فان در غاغ مساعدا لتن هاغ في أياكس أمستردام الموسم المنصرم.



ولن يكون العمل بجانب تن هاغ ودر غاغ التجربة «الهولندية» الأولى لماكلارين، إذ سبق لابن الـ 61 عاما أن درب تفنتي الهولندي على فترتين بين 2008 و2010 و2012-2013 وتوج معه حتى بلقب الدوري عام 2010.