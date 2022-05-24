بعد ختام موسم أوروبي محتدم، وخاصة في الدوري الإنجليز، في ما يأتي الموقف النهائي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم، إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بعد اختتام بطولتي إيطاليا وإنجلترا.



إنجلترا



٭ المتأهلون إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ»: مان سيتي، ليفربول، تشلسي، توتنهام.



٭ المتأهلان إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: أرسنال، مان يونايتد



٭ المتأهل إلى ملحق «كونفرنس ليغ»: وست هام.



٭ الهابطون إلى الدرجة الثانية: بيرنلي، واتفورد، نوريتش سيتي.



٭ الهدافان: المصري محمد صلاح (ليفربول) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (توتنهام)، 23 هدفا.



٭ أفضل ممرر: المصري محمد صلاح (ليفربول)، 13 تمريرة حاسمة.



٭ أقوى هجوم: مان سيتي (99 هدفا).



٭ أقوى دفاع: سيتي وليفربول (26 هدفا).



٭ فارق الأهداف: سيتي (+73).



إسبانيا



٭ المتأهلون إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ»: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.



٭ المتأهلان إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: ريال بيتيس، ريال سوسييداد.



٭ المتأهل إلى ملحق «كونفرنس ليغ»: فياريال.



٭ الهابطون إلى الدرجة الثانية: غرناطة، ليفانتي، ألافيس.



٭ الهداف: الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، 27 هدفا.



٭ أفضل ممرر: الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة)، 13 تمريرة حاسمة.



٭ أقوى هجوم: ريال مدريد (80 هدفا).



٭ أقوى دفاع: إشبيلية (30 هدفا).



٭ فارق الأهداف: ريال مدريد (+49).



ألمانيا



٭ المتأهلون إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ»: بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، لايبزيغ، أينتراخت فرانكفورت.



٭ المتأهلان إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: أونيون برلين، فرايبورغ.



٭ المتأهل إلى ملحق «كونفرنس ليغ»: كولن.



٭ الهابطون إلى الدرجة الثانية: أرمينيا بيليفيلد، غرويتر فورث، (هرتا برلين واجه أمس هامبورغ في ملحق على مقعد في الدرجة الأولى).



٭ الهداف: الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، 35 هدفا.



٭ أفضل ممرر: توماس مولر (بايرن ميونيخ)، 18 تمريرة حاسمة.



٭ أقوى هجوم: بايرن ميونيخ (97 هدفا).



٭ أقوى دفاع: بايرن ميونيخ ولايزبيغ (37 هدفا).



٭ فارق الأهداف: بايرن ميونيخ (+60).



إيطاليا



٭ المتأهلون إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ»: ميلان، إنتر، نابولي، يوفنتوس.



٭ المتأهلان إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: لاتسيو، روما.



٭ المتأهل إلى ملحق «كونفرنس ليغ»: فيورنتينا.



٭ الهابطون إلى الدرجة الثانية: كالياري، جنوى، فينيتسيا.



٭ الهداف: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، 27 هدفا.



٭ أفضل ممرر: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، 13 تمريرة حاسمة.



٭ أقوى هجوم: إنتر (84 هدفا).



٭ أقوى دفاع: ميلان ونابولي (31 هدفا).



٭ فارق الأهداف: إنتر (+52).



فرنسا



٭ المتأهلان إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونز ليغ»: باريس سان جرمان، مرسيليا.



٭ المتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث في دوري أبطال أوروبا: موناكو.



٭ المتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»: رين ونانت.



٭ المتأهل إلى ملحق «كونفرنس ليغ»: نيس.



٭ الهابطون إلى الدرجة الثانية: متز، بوردو، (سانت اتيان يواجه أوكسير في ملحق على مقعد في الدرجة الأولى).



٭ الهداف: كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، 28 هدفا.



٭ أفضل ممرر: كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، 17 تمريرة حاسمة.



٭ أقوى هجوم: باريس (90 هدفا).



٭ أقوى دفاع: باريس ونيس (36 هدفا).



٭ فارق الأهداف: باريس (+54).