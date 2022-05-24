أثار تصريح المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعقب مباراة مان سيتي وأستون فيلا في ختام الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قال مازحا إنه طلب النصيحة من الريال لمعرفة الطريقة التي يمكن أن يسجل من خلالها 3 أهداف في 5 دقائق.



وسأل أحد الصحافيين غوارديولا بعد المباراة التي فاز فيها السيتي 3-2 وحسم من خلالها لقب الدوري الانجليزي عن الطريقة التي اتبعها الفريق في تسجيل 3 أهداف في 5 دقائق.

وقال المدرب الإسباني ردا على السؤال: «حسنا لقد اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة»، حسب تعبيره.

وكان قد اشتهر الريال بتسجيل أهداف غزيرة في آخر دقائق المباريات بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، إذ أقصى كل من باريس سان جرمان وتشلسي وسيتي بنفس الأسلوب تقريبا. يذكر أن السيتي حقق لقبه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع في آخر 5 سنوات قضاها تحت قيادة المدرب الإسباني.



وقال غوارديولا «دائما ما تكون المواجهة الأخيرة خاصة ومليئة بالمشاعر.. أستون فيلا قدم كل شيء، والهدف الأول غير كل الأمور.. وكان علينا التعامل معه».

وأضاف: «نحن أساطير، عندما تتوج بلقب الدوري في هذا البلد 4 مرات في 6 مواسم، فهذا يعني أن هؤلاء اللاعبين لهم خصوصية، وسيتم تذكرنا».



وتابع: «الفوز على ملعبك وأمام جماهيرك هو أفضل شيء.. في اللحظة التي عادلنا فيها النتيجة، كان لدينا شعور بأننا سنسجل الهدف الثالث».



وواصل: «حجم الإنجاز مرتبط بحجم منافسنا، وبدوري لم أشاهد فريقا مثل ليفربول في حياتي.. تهانينا لهم، فهم جعلونا فريقا أفضل وأفضل كل أسبوع».

وبخصوص الموسم القادم، قال غوارديولا: «ليس لدي الطاقة أو الرغبة للتفكير في الموسم المقبل الآن.. نحن أبطال مرة أخرى».



بيب القياسي



وبهذا التتويج حقق غوارديولا اللقب الرابع مع مان سيتي في «البريمييرليغ» (2018 و2019 و2021 و2022)، وأمسى ثاني أفضل المدربين في إنجلترا على صعيد التتويج بلقب الدوري خلف مدرب مان يونايتد الأسطوري السير أليكس فيرغسون، الذي حقق 13 لقبا.



كما تابع غوارديولا أرقامه المميزة في البطولات المحلية، إذ حقق الإسباني لقب الدوري في 10 مواسم من أصل 13 موسما مع كل من برشلونة (3 ألقاب)، بايرن ميونيخ (3 ألقاب) وسيتي (4 ألقاب)، وهي إنجازات رائعة لهذا المدرب خلال مسيرته التدريبية.

في المقابل، حقق بيب اللقب رقم 11 له في إنجلترا واللقب رقم 32 في مسيرته التدريبية مع جميع الأندية التي قادها.