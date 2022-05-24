دعا مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي جميع الفنانين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي لحضور المعرض الفني الخاص للفنان القدير عبدالله غلوم الذي تقيمه الفرقة الخميس المقبل في مقر الفرقة بمنطقة السالمية تقديرا وعرفانا لمشوار الفنان القدير عبدالله غلوم في الحركة الفنية الكويتية الذي انطلق منذ عام 1962 وحتى يومنا الحالي وهو لا يزال يعطي للفن سواء في التلفزيون أو المسرح أو حتى في الإذاعة والسينما.



المعرض يتضمن العديد من الصور النادرة واللقاءات المصورة التي أجراها الفنان القدير عبدالله غلوم، بالإضافة الى الجوائز والدروع والتكريمات التي حصل عليها طوال مشواره الفني داخل الكويت وخارجها.



يستاهل «بوعيسى» هذا الاحتفال والله يعطيه الصحة والعافية.