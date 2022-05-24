انعقـــدت الجمـعـيــة العمومية لفرقة المسرح الشعبي مساء أول من أمس بحضور مدير ادارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري، وتم خلالها التصديق على التقريرين الإداري والمالي، والتجديد لمكتب تدقيق الحسابات، وتزكية مجلس الإدارة، وهم: د.نبيل الفيلكاوي، الفنان حسين المفيدي، المخرج علي البلوشي، نوح بوكبر، والفنانة فاطمة الطباخ.



بعد ذلك، تطرق أعضاء مجلس الإدارة عقب انتهاء الجمعية العمومية مباشرة لانعقاد اجتماع جلسة رقم 1 لتوزيع المناصب والتي تم من خلالها توزيع المناصب على النحو التالي: د.نبيل الفيلكاوي رئيسا لمجلس الإدارة، حسين المفيدي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، نوح بوكبر المدير المالي، المخرج علي البلوشي أمين السر العام، الفنانة فاطمة الطباخ مديرة العلاقات العامة.