مفرح الشمري



بعد النجاح التي حققته مسلسلاتها الدرامية التي بثت في رمضان الماضي، تستعد إذاعة الكويت لتسجيل أعمال درامية جديدة عدة يشارك فيها عدد من الفنانين الكبار والشباب لتبث عبر محطاتها المتنوعة حتى تكون إذاعة الكويت مع المستمع دائما.



وانطلاقا من هذا التوجه، تم تسجيل ظهر أمس المسلسل الإذاعي التراثي «خلّصت وملّصت» من تأليف أحمد درويش وإخراج محمد الفرج وبطولة نخبة من الفنانين الكبار والشباب منهم جاسم النبهان وعبدالامام عبدالله واحمد مساعد وعبير الجندي وخالد المفيدي ومنال الجارالله ويوسف الحشاش وآخرون.



المسلسل عبارة عن حكايات وقصص مختلفة عن بعضها تحمل في طياتها العبرة والحكمة للمستمعين من خلال ما يرويه الراوي «بوسعد» لأبنائه «سعاد وسعد» في كل حلقة من حلقات هذا المسلسل الذي سيبث مطلع يونيو المقبل عبر أثير إذاعة البرنامج العام من الأحد إلى الخميس الساعة 3 عصرا.



وتناسب قصص المسلسل جميع الأعمار وستطرح بشكل مبسط وأسلوب جميل حتى تصل رسالة العمل، وهي تدور حول مكارم الأخلاق الحميدة والحث على الابتعاد عن المساوئ والتعاون والحب والتسامح وغيرها من قصص تحمل الكثير من الموعظة والعبرة بين طياتها.