مفرح الشمري



عطاءات الفنانة البحرينية وفاء مكي للحركة الفنية في مملكة البحرين الشقيقة كثيرة سواء في التلفزيون او المسرح، وكانت تحرص دائما على تقديم أعمال درامية تحمل بين طياتها قضايا إنسانية واجتماعية. اليوم «أم شهد» وفاء مكي بحاجة لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بأسرع وقت حتى لا يتفاقم، فهل نسعدها كما أسعدتنا بأعمالها الفنية؟



وعلى الرغم من إعلانها قبل ايام خضوعها لإجراء العملية في مستشفى السليمانية من خلال مقطع فيديو، إلا ان هذه العملية لم تجر حتى هذه اللحظة بسبب الضغط في جدول عمليات المستشفى، وقد أبلغوها ان عمليتها ستجرى في يونيو المقبل.. المطلوب من الفنانين بمملكة البحرين الشقيقة «فزعتهم» لزميلتهم الفنانة وفاء مكي حتى تجري العملية قبل فوات الأوان.. فهل من مجيب؟!