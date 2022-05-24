حنان عبدالمعبود



اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعيات المهن الطبية الكويتية التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن الفترة الماضية، كما اعتمدت مجلس الإدارة الجديد بالتزكية عن الفترة من 2022 حتى 2024.



وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد تمت تزكية د.أحمد الشطي رئيسا، ود.حسن خاجة نائبا ود.حسام الدين عبدالفتاح أمينا للسر ود.يسري أبوالوفا أمينا للصندوق والصيدلي عزت غنيم أمين صندوق مساعد، وكلا من د.أحمد فكري د.أيمن خليل ود.عبدالوهاب عشرة ود.هشام قنطوش والصيدلي طارق جودة ومنير عبدالغفار وعزت ماهر وأسامة حكيم أعضاء.



جدير بالذكر أن صندوق التضامن الجماعي تتوزع عضويته بواقع 7 أعضاء من الأطباء البشريين و3 أعضاء من الصيادلة وعضوين من أطباء الأسنان، وطبيب بيطري واحد.



من جانبه، أكد رئيس الصندوق د.أحمد الشطي أن هذا الصندوق التكافلي بلغ 50 عاما منذ تأسيسه في 2/2/1972. وثمن الشطي جهود مجالس الإدارات المتعاقبة في تحديث العمل بالصندوق وتطوير نظامه الأساسي.



وذكر أن الصندوق منذ تأسيسه قبل 50 عاما، قام بالصرف لـ 177 حالة وفاة و36 حالة عجز مستديم، حيث تم استقطاع 10 دنانير من جميع الأعضاء بما يكفل كرامة الأسر المستفيدة حسب الوصية أو نظام الإرث الشرعي.



وثمن د.الشطي دور الرواد الأوائل من جمعيات المهن الطبية (الجمعية الطبية الكويتية، الجمعية الصيدلانية الكويتية، جمعية أطباء الأسنان الكويتية، ورابطة أطباء البيطرة) والذين حرصوا على إنشاء الصندوق واستمرارية عطائه.



وأكد أنه من بين الصناديق التكافلية المعدودة التي تحملت آثار الاحتلال العراقي وخروج العديد من الأعضاء والتزمت بتسديد مستحقاتهم كاملة.



ودعا رئيس مجلس الإدارة الدعوة لعموم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء البيطرة في القطاعين الحكومي والخاص إلى عدم التردد بالاشتراك، مذكرا بأن الصندوق قام بواجبه نحو الزملاء شهداء الواجب أثناء جائحة «كوفيد-19» وفي ذلك خير عبرة لمفهوم التكافل بين الزملاء.