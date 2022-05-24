حنان عبدالمعبود



أكد مدير إدارة منع العدوى د.أحمد المطوع عدم وجود اشتباه في الإصابة بحالات جدري القرود في الكويت.



وقال المطوع في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه منذ 13 الجاري تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بحالات مصابة بهذا المرض من 11 دولة غير متوطنة بالفيروس، لافتا الى أن التحقيقات الوبائية لاتزال جارية، ومع ذلك لا توجد روابط وبائية بين الحالات المكتشفة أو صلة سفر إلى مناطق موبوءة.



وأشار إلى أن هذه الدول هي: المملكة المتحدة، البرتغال، السويد، أستراليا، بلجيكا، كندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والولايات المتحدة، مبينا أنه حتى 20 الجاري، تم الإبلاغ عن 87 حالة مؤكدة مختبريا و28 حالة مشتبه في إصابتها مع استمرار التحقيقات من قبل المنظمة، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس.



وأضاف أنه من المحتمل ظهور حالات إضافية وانتشارها لاحقا، مشيرا إلى ضرورة فحص أي مريض يشتبه في إصابته بهذا المرض عبر الكشف عن طريق Viral - DNA إما عن طريق PCR أو التسلسل الجيني، وإذا تم التأكد من إيجابية الحالة يتم عزلها. وذكر المطوع أنه تمت الموافقة على اللقاح الخاص بفيروس جدري القرود (MVA-BN) عام 2019 بينما اعتمد علاج (tecovirimat) للفيروس عام 2022، مضيفا أن اللقاح يوفر الحماية من المرض.