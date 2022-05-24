عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس اللجنة العلمية في رابطة طب العائلة د.مشاري العصيمي عن عقد الدورة التدريبية السادسة لمراجعة اساسيات طب العائلة يوم الخميس الموافق 26 حتى 28 مايو في فندق راديسون بلو.



وذكر د.العصيمي في تصريح صحافي أن الدورة ستركز على مراجعة المفاهيم والقيم الأساسية لطب العائلة للأطباء المنتسبين لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية والممارسين العامين وغيرهم من الأطباء والطلبة الذين لديهم الاهتمام في مجال طب العائلة.



وبين أن هذه الدورة تختص بتوفير أحدث المعلومات المواكبة للتطور العلمي لجميع أطباء العائلة والتي تساعدهم بلا شك على توفير رعاية صحية أفضل للمرضى من قبل محاضرين من خيرة الأطباء من الكويت وخارجها في مختلف التخصصات.



وأشار إلى أن الدورة ستضم ورش عمل ستعقد في 3 حتى 4 يونيو حيث ستكون هذه الورش خاصة بالدرجة الأولى لمنتسبي البورد الكويتي لطب العائلة.