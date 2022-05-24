حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن قيام شركة جي ام سماكر J.M.Sumcker بالسحب الطوعي لمنتج زبدة الفول السوداني ماركة (JIF) إنتاج الولايات المتحدة الأميركية لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، كما توضح الهيئة ان التحذير بشأن المنتج أعلاه يخص أرقام التشغيلة من 1274425 إلى 2140425، أو التي إذا كان أول 7 أرقام منها تنتهي بـ 425 ويعود بلد المنشأ لها إلى «ليغسينغتون - ولاية كنتاكي - الولايات المتحدة الأميركية».



وقالت الهيئة ان سبب التحذير هو احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، وعليه تمت الإجراءات التصحيحية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتج المحذر منه.



وتنصح الهيئة المستهلكين بتجنب تناول المنتج والتخلص منه فورا حفاظا على الصحة إذا كان متوافرا أو مخزّنا لديهم، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.