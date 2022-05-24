الحساوي: تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والعمل معاً لبلوغ الأهداف والغايات



أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي أهمية التنسيق مع جمعية الهلال الاحمر وتوحيد الجهود والتعاون في مجالات العمل الانساني والخيري والاغاثي.



وقال رئيس الاتحاد د.ناصر العجمي، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه والوفد المرافق نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية انور الحساوي، إن ما يقوم به الهلال الاحمر يرفع اسم الكويت عاليا في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد ان الاتحاد يسعى إلى تبني المبادرات المشتركة وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز فرص التقدم في تحقيق استراتيجيته الانسانية في جانب المسؤولية الاجتماعية والخدمات المساندة لها إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير استراتيجية عمل تمكن الجميع من نشر أهدافهم وأنشطتهم الإنسانية والتنموية.



واكد أن لمثل هذه الشراكات نتائج إيجابية على مسيرة العمل الخيري في الدولة، لذلك يسعى الاتحاد لنسج المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع نظرائها المحليين لاسيما الهلال الاحمر الكويتي.



من جانبه، أشاد الحساوي بأهمية الشراكة الإنسانية بين الجمعيات الخيرية على الساحة المحلية وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق معها والعمل معا لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجها، وقال ان المسؤولية الانسانية تتعاظم وتتطلب مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الدعم لإغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الأزمات القائمة في المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى أن الجمعية كمنظمة انسانية ملتزمة بتكثيف التنسيق مع المجتمع المدني الكويتي لتقديم الشراكة الإنسانية من أجل تخفيف وطأة معاناة الضحايا والمنكوبين.



واكد الحساوي ضرورة العمل والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية في مجال العمل الخيري والإنساني لأن ذلك من أهم مقومات نجاح تلك الأعمال وتطورها لتعود بالنفع على المستفيدين من المشاريع والمؤسسات الإنسانية.