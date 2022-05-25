خلود أبوالمجد



انتهت المخرجة السورية سؤدد كعدان من تصوير أحدث أفلامها نزوح، ليدخل حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، والذي يشارك في بطولته كل من النجوم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد «يوم أضعت ظلي» الفائز بجائزة «أسد المستقبل» من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد فاز مشروع «نزوح» بالعديد من الجوائز من مهرجاني كان وبرلين وغيرهما.



واستحوذت شركة «MAD Solutions» على حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 المبيعات في أنحاء العالم، بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، معهد الفيلم البريطاني (منحة تمويل الياناصيب الوطني) وStar Collective.



وتحدث علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في «MAD Solutions» عن المخرجة والفيلم، وقالا: منذ أن شاهدنا أفلامها القصيرة ونحن نؤمن بموهبة سؤدد كعدان، وقد ساهمنا في عرض 3 من أفلامها على منصة نتفليكس، وهي «يوم أضعت ظلي»، «عزيزة» و«خبز الحصار»، كما وزعنا فيلمها الوثائقي «عتمة»، ولهذا نحن متحمسون بشكل خاص لفيلمها الأحدث «نزوح»، خاصة بتضمنه لنجوم من عيار كندة علوش وسامر المصري.



الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، وشركة بيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين)، ويشارك في الانتاج أكس نيلو (مارك بوردور)، ومن بطولة: كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وحصل السيناريو على جائزة باومي من برلين، وفي مهرجان «كان» السينمائي حصل على جائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعما من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام.