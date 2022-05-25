مفرح الشمري



التفاعل الكبير الذي حصل بعد نشر «الأنباء» خبر تأجيل عملية استئصال ورم الفنانة البحرينية وفاء مكي إلى شهر يونيو المقبل بسبب الضغط في جدول عمليات مستشفى السلمانية، كان له الأثر الكبير في تحرك الكثير من زملائها من فناني البحرين وعلى رأسهم الفنانة فاطمة عبدالرحيم والتي استعانت بالنائب خالد بوعنق للوصول إلى وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، وذلك عن طريق المستشار د.أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بمملكة البحرين لإجراء العملية بأسرع وقت، هذا التحرك تفاعلت معه وزارة الصحة التي نقلته لديوان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي أمر بتوفير كل الإمكانيات وحل مشكلة الفنانة وفاء مكي الصحية، وتم الاتصال على الفنانة وفاء مكي للحضور للمستشفى مساء أمس الأول مع وضعها في غرفة خاصة لتجري العملية الجراحية صباح امس وتحديدا في الساعة الثامنة في مستشفى السلمانية، وخلال ساعتين ونصف الساعة تم الانتهاء من العملية باستئصال الورم الحميد دون مس أعضاء الجسم، وستغادر وفاء المستشفى خلال أيام بعد الاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية.



«فزعة» الفنانون البحرينيون ليست غريبة، خصوصا ان الفنانة فاطمة عبدالرحيم والفنان أحمد مبارك والفنانة فاطمة كازروني، كانوا يعلمون بحالة زميلتهم الفنانة وفاء مكي منذ منتصف شهر رمضان لمشاركتها في مسرحية «لاتشنج» ولكنهم فضلوا عدم ذكره في السوشيال ميديا خصوصا ان الموضوع سهل حله مع المسؤولين دون اللجوء الى السوشيال ميديا.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنانة البحرينية وفاء مكي وتشكر كل من ساندها ودعمها في أزمتها الصحية، وخصوصا الفنان داود حسين وفاطمة عبدالرحيم.