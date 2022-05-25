أعلن المخرج توفيق الزايدي عن انضمام الفنان عبدالله السدحان إلى الفيلم السينمائي الطويل «نورة»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وقد قام الفنان بإعادة التغريدة مقراً بالموافقة.



وبيّن عبدالرحمن السيد، مترجم السيناريو باللهجة المحلية، أنه سيشاركه البطولة يعقوب الفرحان، ومن المقرر تصوير العمل في محافظة العلا.



و«نورة» أول عمل روائي محلي يصور في محافظة العلا الواقعة شمال غرب السعودية، ما يمنحه مناظر أصيلة وواقعية على مدار أكثر من 22 ألف كم بين المواقع الأثرية التي تعود لمائتي ألف عام و7 آلاف عام من الحضارة والتكوينات الصخرية والطبيعة الصحراوية والصخور البركانية والأودية بين الحجر الرملي وواحة العلا الخضراء والمباني الحديثة والتراثية ومزيج المدن والقرى والفنادق والمنتجعات والفيلات الراقية.



تدور أحداث الفيلم حول رسم فنان سعودي يدعى نادر (يعقوب الفرحان) للشابة «نورة» في حقبة التسعينيات بالسعودية، حينما حظرت جميع أشكال الفن والرسم، وحينها تجد «نورة» الفن وسيلة للتواصل وتبادل الخبرات والإلهام.