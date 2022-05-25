عبدالحميد الخطيب



كشف المخرج الكويتي أحمد السويلم تفاصيل مشاركته كعضو لجنة تحكيم مهرجان «هوليوود للفيلم العربي» الذي أقيم أبريل الماضي في هوليوود، وقال: تلقيت الدعوة لان أكون عضوا ضمن لجنة تحكيم المهرجان بدورته الأولى، كوني مؤسس مهرجان «فويا السينمائي» أول مهرجان سينمائي عالمي بإدارة كويتية يقام في عاصمة السينما هوليوود (أقيم عام 2014).

وأكد السويلم أنه لم يشعر بالخوف من إقامة مهرجان سينمائي في هوليوود، مقر عمالقة هذه الصناعة، وقال: الخوف معطل لأي طموح، ونحن تعلمنا من آبائنا وأجدادنا أن نعبر البحار والقارات للبحث عن اللؤلؤ وللتجارة ولصنع النجاحات، لذا الذهاب الى القمم موجود في جيناتنا، وفي عالم السينما حاليا هوليوود هي القمة، وأحببت أن ابدأ من هناك لكي أترك أثراً في مكانهم بهويتي الكويتية، ولأقول للجميع إننا متطورون ومنافسون بالسوق العالمي، والحمد لله المهرجان حقق أصداء واسعة وشد نظر الإعلام في كل مكان، مستدركا: تواجدت في مهرجان «هوليوود للفيلم العربي» منظمات كبيرة، ووجدناها متعطشة للسوق الخليجي والعربي، وأوصلنا لهم أفكارنا بصورة جميلة.



وعما ينقص الكويت لإقامة مهرجان سينمائي عالمي، رد أحمد السويلم في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت»: في هذا المرحلة لا ينقصنا شيء في ظل زيادة المنصات الرقمية، واستيعاب الناس لأهمية الأفلام، نحن ينقصنا فقط أن نستمر وأن نصنع الفرص ولا ننتظرها، وان نحول الشعلة الى «لهيب» لنصل الى أهدافنا المرجوة، وهناك كثيرون يدعمون هذا الاتجاه في الكويت بصورة غير محدودة، فقط نحتاج الى أن نتعلم صنع الإنجازات.