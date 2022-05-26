حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة الإرشادات الفنية للتعامل مع حالات عدوى «جدري القرود» وكيفية معاملة الحالات المشتبه بإصابتهم أو المؤكدة وكذلك المخالطين، وإبلاغ أقرب مركز وقائي بشكل مباشر مع نموذج إشعار بالمرض المعدي، وجاء في الإرشادات التي تنشرها «الأنباء» ما يلي:



آلية التبليغ



في البداية، وضعت الوزارة آلية التبليغ، حيث يقوم الطبيب المعالج بالإبلاغ الفوري تلفونيا عن الحالة الى أقرب مركز وقائي، وكتابيا على نموذج إشعار وقوع مرض معدٍ بوضع علامة في خانة (Rash For Investigation) وكتابة (حالة مشتبهة محتملة مؤكدة للإصابة بجدري القرود) في خانة التشخيص السريري (Clinical diagnosis) وإرساله لأقرب مركز الصحة الوقائية.



وتضمنت أيضا أن يقوم طبيب الصحة الوقائية المسؤول بالمستشفى أو المركز الوقائي بإبلاغ رئيس خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية، فضلا عن أن يقوم رئيس خدمات الصحة العامة بالمنطقة بإرسال نموذج إشعار وقوع مرض معد إلى ضابط الاتصال بقسم مكافحة الأمراض المعدية تليفونيا «واتساب»، كما يقوم طبيب الصحة الوقائية، في المستشفى أو المركز الوقائي، بتعبئة استمارة التحري الخاصة بالحالة ومتابعة النتائج المخبرية النهائية للحالة، وإرسالها إلى قسم مكافحة الأمراض المعدية.



وتابعت «الصحة»: في حال ثبوت الإصابة، يتم تبليغ المركز الوقائي التابع لسكن الحالة لعمل الإجراءات الوقائية المتعارف عليها للمخالطين. (انظر: رابعا: آلية التعامل مع مخالطي الحالات المؤكدة)، كما يقوم قسم مكافحة الأمراض المعدية بإعداد تقرير أسبوعي مختصر بأعداد الحالات وبياناتها وتقرير أسبوعي مختصر عن الوضع الوبائي العالمي وإرساله إلى مدير إدارة الصحة العامة.



التعامل مع الحالات



وأكدت الإرشادات على أن آلية التعامل مع «الحالات المشتبهة Suspected Case» تكون كما يلي: في حال حاجة الطبيب المعالج لحجز الحالة بالمستشفى، يقوم الطبيب الوقائي بالمستشفى بعمل التالي:



1 - تعبئة استمارة التحري الخاصة بالحالة.



2 - التأكيد على عزل الحالة في غرف العزل المخصصة واتباع إرشادات منع العدوى الخاصة بهذا الشأن.



3 - متابعة النتائج المخبرية النهائية للحالة.



4 - في حال ثبوت الإصابة، يتم التعامل وفق آلية التعامل مع الحالات المؤكدة.



وأشارت الإرشادات إلى انه في حال عدم حاجة الطبيب المعالج لحجز الحالة بالمستشفى، يقوم الطبيب الوقائي بالمستشفى بعمل التالي:



1 - تعبئة استمارة التحري الخاصة بالحالة (مرفق 2).



2 - عمل التثقيف الصحي بضرورة التزام الحالة بالتواجد في المنزل وعدم الخروج والاختلاط مع الآخرين طوال فترة العلاج المقررة من الطبيب المعالج، واتباع إرشادات منع العدوى الخاصة بهذا الشأن.



3 - متابعة النتائج المخبرية النهائية للحالة.



4 - في حال ثبوت الإصابة، يتم التعامل وفق آلية التعامل مع الحالات المؤكدة. وعن آلية التعامل مع «الحالات المحتملة Probable Case» و«الحالات المؤكدة Confirmed Case» يتم التأكيد على حجز الحالة في المستشفى في غرف العزل المخصصة لذلك لتلقي العلاج المناسب مع ضرورة اتباع إرشادات منع العدوى الخاصة بهذا الشأن طوال فترة عزل الحالة، كما تستمر فترة العزل المقررة على الحالة تبعا لقرار الطبيب المعالج.



ثبوت الإصابة



أما في حالة ثبوت الإصابة بالمرض يقوم الطبيب الوقائي بالمستشفى بعمل التالي:



1 - إرسال البلاغ واستمارة التحري مستوفية البيانات الى كل من (المركز الوقائي التابع له عنوان سكن الحالة قسم مكافحة الأمراض المعدية).



2 - يقوم الطبيب الوقائي بالمركز التابع له سكن الحالة باستكمال الإجراءات الوقائية الخاصة بالمخالطين.



التعامل مع المخالطين



وبالنسبة لآلية التعامل مع المخالطين Contacts للحالات المؤكدة، بينت الإرشادات أنه يجب على الطبيب الوقائي في المركز التابع له عنوان سكن المخالط باستكمال التقصي الوبائي لحصر المخالطين للحالة، ويقوم المركز الوقائي بالمتابعة اليومية للمخالط (هاتفيا ميدانيا) لمتابعة ظهور ارتفاع في درجة الحرارة او وجود أي من الأعراض المشتبهة. ويتم تسجيل ذلك يوميا في استمارة متابعة ظهور أعراض للمخالطين ولمدة 21 يوما من تاريخ آخر مخالطة، كما يقوم الطبيب الوقائي بعمل التثقيف الصحي للمخالط عن (الأعراض المشتبهة طرق انتقال العدوى الحفاظ على النظافة العامة ونظافة اليدين). وأشارت إلى انه في حال ظهور ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض مشتبهة، يتم تحويل المخالط إلى المستشفى التابع له عنوان سكن المخالط للتشخيص والعلاج، كما انه في حال ثبوت الإصابة للمخالط يتم اتباع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.