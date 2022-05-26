المطيري: البرنامج يساعد الأطباء على تصنيف الأمراض وتسهيل جمع بياناتها وإحصائياتها لتسهيل عملية البحوث



عبدالكريم العبدالله



قام وفد من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بزيارة لمستشفى الفروانية للاطلاع على تطبيق المستشفى لنظام «تصنيف الامراض» في العيادات الخارجية كأول مستشفى على مستوى العالم.



وقال مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي: ان هذا النظام عبارة عن محرك بحث يساعد الطبيب على الحصول على التشخيص السليم، كما انه يتحدث بلغة كل طبيب وينقل المعلومات بصورة سلسة ومفهومة، بحيث يتم اخذ المعلومات عن كل مريض، ويستفيد منها ايضا صانع القرار لوضع السياسات الصحية.



وأشار الى أن الامراض المزمنة غير المعدية المنتشرة تشكل تحديا كبيرا للأنظمة الصحية، مبينا بأن هذا النظام سيساهم بمعرفة نسب انتشار المرض ونسب التردد للعيادات الخارجية ونسب التردد لنظام الحوادث والمشاكل الصحية التي يواجهونها، مما يخلق سجلا كاملا عن هذه الامراض وسجلا للاطباء وللمرضى ولوزارة الصحة والدولة، وهو يواكب رؤية 2025 ـ 2035 والتي تتمثل في «العيش بحياة صحية». وأفاد د.الرشيدي بأن هذا النظام سيساعد على متابعة مؤشرات الامراض وتطبيقها سواء كانت سلبية أم ايجابية، لافتا الى أن زيارة وفد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية جاءت لتطبيق مستشفى الفروانية لهذا النظام في العيادات الخارجية لتبادل الخبرات والاطلاع على البرنامج، مشيرا الى أن رحلة تطبيق هذا النظام كانت منذ مارس 2021 وتم تطبيقه في ديسمبر من العام ذاته، كاشفا عن وجود توجه لتطبيق هذا النظام في طوارئ المستشفى مستقبلا، علما أن نسخة البرنامج هي الـ 11 وتعتبر طفرة في مجال المعلومات الصحية.



بدوره، قال مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري: نتواجد اليوم بهذا الحدث الرائع والذي نجح بتعاون مستشفى الفروانية ممثلا بالاطباء والتمريض والاداريين مع مركز المعلومات الصحية وادارة نظم المعلومات والذي اثمر تطبيق برنامج «تصنيف الامراض»، حيث نزف هذه البشرى بأن مستشفى الفروانية هو اول مستشفى يطبق هذا النظام على مستوى اقليم شرق المتوسط، علما بأن هذا البرنامج طبق خلال فترة بسيطة وساعد الاطباء على تصنيف الامراض وتسهيل جمع بيانات والاحصائيات للامراض لتسهيل عملية البحوث التي ستعمل عليها وزارة الصحة، ونتمنى ان يطبق هذا البرنامج في جميع مستشفيات الكويت.



وعن زيارة وفد المكتب الاقليمي للمنظمة، اوضح د.المطيري انها تأتي بهدف تبادل الخبرات في هذا الخصوص، مبينا أن الوفد اشاد بتطبيق هذا البرنامج في مستشفى الفروانية كأول مستشفى عالميا، معبرا عن فخره لقيام المنظمة بالاطلاع على البرنامج وتطبيقه في مستشفى الفروانية على ارض الواقع.