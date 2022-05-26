أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن رعايتها للجمعية الطبية الكويتية في مجال دعم التعلم المستمر لجميع الأطباء العاملين في مجالات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار مسؤولية الشركة الوطنية باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035.



وتتضمن هذه المبادرة بين شركة ضمان والجمعية الطبية الكويتية تمكين الأطباء من الاشتراك في موقع «UpToDate» برسوم بسيطة، وتعتبر هذه المنصة مصدرا لدعم التوصيات والقرارات الطبية المبنية على الأدلة، حيث يقوم بإدارة الموقع أكثر من 7 آلاف باحث وطبيب مختص حول العالم وهو يحظى بثقة الأطباء لاستخدامه كمرجع في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الصحيحة.



وقال الرئيس التنفيذي في شركة ضمان السيد ثامر عرب إن الشركة تسعى إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية في الكويت بشكل عام، وتقديم أفضل الحلول لتعزيز الجودة وتوظيف أحدث الممارسات الطبية المعتمدة في العالم، وفي الوقت نفسه تقديم أفضل أنواع الرعاية للمرضى، وهذه المنصة تسهم في تحقيق هذه الأهداف، وتعمل على نقل المعرفة الموثقة والقائمة على الأدلة لمقدمي الرعاية، وهو ما يوفر أفضل الخدمات الطبية في المرافق الصحية.



وأضاف عرب أن شركة ضمان تقدم مبادرات التعاون مع جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الكويت للمساهمة برفع مستوى مؤشرات الرعاية الصحية وتحقيق نقلة نوعية في جميع مؤسسات ومرافق القطاع الطبي في الكويت، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة مع الجمعية الطبية الكويتية ذات الدور الملموس في تطوير نواحي قطاع الرعاية الصحية في الكويت بما فيه منفعة كل المستفيدين من مواطنين ومقيمين.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة أن الجمعية تعمل دائما على توفير مختلف الموارد اللازمة لتطوير وتعزيز النظام الطبي، ولذلك قامت الجمعية بالتعاون مع شركة ضمان بتسهيل الاشتراك في هذه المنصة بمبلغ رمزي، معربا عن جزيل الشكر والتقدير لشركة ضمان على هذه المبادرة لتطوير الممارسة الطبية في الكويت.



وأضاف الطوالة أن منصة «UpToDate» تقدم أحدث المعلومات والأبحاث الطبية القائمة على الأدلة للمشتركين بها، مع توفير دليل إرشادي يقدم حلولا وإجابات موثقة للحالات والحوادث السريرية والرعاية الأفضل للمرضى، وتساهم كذلك في التطوير المهني للكادر الطبي عبر تزويده بآخر المستجدات من ناحية المعلومات والإرشادات، بالإضافة إلى ذلك فهذه المنصة تعتبر مرجعا رسميا للترقيات والتطوير الوظيفي والمهني في مؤسسات ومرافق الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.



ويتضمن الاتفاق بين شركة ضمان والجمعية الطبية تقديم الدعم لتخفيض قيمة الاشتراك في المنصة بأكثر من 80% لأعضاء الجمعية، وذلك ليكون التسجيل والاشتراك في المتناول.