حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح عن تنظيم 4 دورات تدريبية جديدة لأفراد الهيئة التمريضية في وزارة الصحة، خلال الفترة من 24 مايو وحتى 14 يونيو المقبل، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة.



وشدد د.الصالح في تصريح صحافي على أهمية الدور الذي تلعبه الطواقم التمريضية في تقديم الخدمات الصحية، فهي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء، لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية.



وكشف د.خالد الصالح عن تدريب 2170 ممرضا وممرضة، حتى نهاية فبراير الماضي، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار استمرار نهج الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» في تحقيق هدفها بالتوعية من السرطان والذي يتناول جزء منه إقامة دورات متخصصة للأطقم التمريضية.



وأوضح أن الحملة تستعين في برنامجها التدريبي بالمختصين ذوو الخبرة بهذا المجال، لافتا إلى أن حملة «كان» تدرب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان.