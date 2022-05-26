سقط أكثر من 14 شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة من انفجارات استهدفت مدنيين في العاصمة الأفغانية، كابول، وولاية بلخ الواقعة شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤولون امس.



وقال متحدث باسم الشرطة يدعى خالد زادران إن انفجارا استهدف المصلين داخل مسجد «حضرة زكريا» في كابول.



وتم نقل 22 مصابا على الأقل إلى مستشفى تديره منظمة إيطالية غير حكومية للطوارئ، وأضافت المنظمة أن خمسة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة لدى وصولهم.



وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلخ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في ثلاثة انفجارات متتالية بمدينة مزار شريف.



وأضافت الشرطة أنه تم تنفيذ الهجوم بزرع عبوات ناسفة داخل ثلاث حافلات ركاب صغيرة بالمنطقتين 5 و10 بالمدينة.



وذكر مصدر بالمستشفى أن «جميع الضحايا مدنيون، ومن بينهم نساء وأطفال. ما زلنا ننقل مصابين إلى المستشفى ونحاول إنقاذ حياتهم».