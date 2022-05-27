ارتفعت أسعار النفط أمس، لتواصل مسيرة صعود هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح المعروض، بينما يتجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين أو ما يزيد على 2% فوق 116 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3 دولارات أو 3% مقتربا من 114 دولارا للبرميل.



من جهة ثانية، قالت ستة مصادر في أوپيك+ إنه من المتوقع أن يلتزم التكتل باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من يونيو مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.



وطلبت الدول الغربية، التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.