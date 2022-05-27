المحلل المالي

شهدت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات المحملة في بيان الارباح/الخسائر للبنوك الكويتية خلال عام 2020 قفزة بنسبة 56% لتسجل مستوى 1.06 مليار دينار، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية وسوق الائتمان ومحفظة قروض الشركات والافراد والانكماش الاقتصادي.



إلا أن عام 2021 شهد تحسنا ملحوظا في وضع سوق الائتمان وجودة المحفظة الائتمانية وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لتعود مخصصات الائتمان إلى التراجع منخفضة بنسبة 39% لتسجل مستوى 619.6 مليون دينار، ولكنه على الرغم من انخفاضها، إلا انها لاتزال تضغط على ارباح البنوك، حيث تعادل ما نسبته 70% من صافي ارباح القطاع لعام 2021.



وبحسب رصد لـ «الأنباء»، حول مخصصات القطاع المصرفي الكويتي، يتبين أنها تعادل نحو 22% من صافي الايرادات التشغيلية للقطاع لعام 2021 التي بلغت 2.73 مليار دينار وتعادل 36.6% من ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع الذي سجل بدوره 1.62 مليار دينار. ومع احتساب مخصصات القطاع المصرفي الكويتي في عام 2021، تكون المخصصات الاجمالية المستقطعة من قبل البنوك المحلية منذ عام 2008 بلغت ارقاما قياسية عند مستوى 10 مليارات دينار، وذلك مقابل صافي ارباح للبنوك بلغت



9 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها، حيث عادلت المخصصات 106% من صافي الأرباح المحققة في فترة الـ14عاما الأخيرة.



بيت التمويل الكويتي «بيتك»



بالرغم من انخفاض مخصصاته بنسبة 52% خلال عام 2021، تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك الأكثر حجزا لمخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات، حيث حجز مخصصات في قائمة الدخل بقيمة 135.4 مليون دينار بالمقارنة مع 284 مليون دينار حملها خلال عام 2020.



وتعادل المخصصات نحو 17% من صافي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 811 مليون دينار ونسبة 27% من ارباح التشغيل قبل مخصصات الائتمان (ربح التشغيل = ايرادات التشغيل ـ مصروفات التشغيل) ولاتزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي والأداء المالي الجيد للبنك.



بنك الكويت الوطني



ثاني اعلى المخصصات خلال عام 2021 حجزها بنك الكويت الوطني بإجمالي 132.5 مليون دينار بالمقارنة مع 246.4 مليون لعام 2020 وبانخفاض نسبته 46% عن السنة السابقة. وبالرغم من استمرار المخصصات في مستويات مرتفعة الا ان نسبتها الى ايرادات التشغيل هي الأفضل بين البنوك الكويتية بنسبة 15%.



بينما تعادل المخصصات 24% من ربح التشغيل قبل المخصصات الذي سجل 547 مليون دينار. ولاتزال المخصصات تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة المركز المالي والأداء المالي القوي للبنك والنمو في نشاطه التشغيلي.



بنك برقان



ثالث اعلى المخصصــــات حجزها بنك برقان، حيث بلغت 84.6 مليون دينار خلال عام 2021 وبارتفاع نسبته 10% عن السنة السابقة وتعادل المخصصات نحو 36% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك، وتعتبر هذه النسبة من بين الاعلى بين البنوك الكويتية واعلى بكثير من معدل القطاع الذي سجل 22%. وتعادل مخصصات البنك 60.5% من ربح التشغيل قبل المخصصات بالمقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 36.6%.



بنك وربة



ارتفعت مخصصات بنك وربة بنسبة 28% لتسجل 59.8 مليون دينار بالمقارنة مع 46.6 مليون دينار عام 2020، وتعادل المخصصات 56% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 107.4 ملايين دينار و78% من ربح التشغيل قبل المخصصات ولاتزال تضغط على ربحية البنك.



بنك بوبيان



اما بنك بوبيان فقد حمل خلال عام 2021 في بيان الارباح/الخسائر مخصصات قيمتها 50.8 مليون دينار منخفضة بنسبة 14% عن عام 2020، حيث تعادل المخصصات حوالي 50.5% من ربح التشغيل قبل المخصصات.



بنك الخليج



اما بنك الخليج وبمخصصات بلغت 47.6 مليون دينار بنسبة انخفاض 26% عن عام 2020، لاتزال مرتفعة نسبيا وتؤثر سلبا على الاداء المالي للبنك حيث تعادل المخصصات حوالي 51.8% من ربح التشغيل قبل المخصصات و28% من صافي الايرادات التشغيلية للبنك.



البنك الأهلي الكويتي



انخفضت مخصصات الائتمان التي حملها البنك الاهلي الكويتي في بيان الدخل خلال عام 2021 بنسبة 66.5% لتسجل 47.8 مليون دينار، وتعادل المخصصات المحجوزة 30% من إيرادات التشغيل للسنة التي بلغت 154 مليون دينار و56% من ربح التشغيل قبل المخصصات.



البنك الأهلي المتحد



انخفضت مخصصات البنك الأهلي المتحد في عام 2021 بالمقارنة مع عام 2020 بنسبة 11.5% لتسجل 23 مليون دينار وبالتزامن مع استقرار إيرادات التشغيل عند 91.4 مليون، حيث تساوي المخصصات 41.5% و25% من ربح التشغيل قبل المخصصات ومن الايرادات التشغيلية، على التوالي.



البنك التجاري الكويتي



بلغت مخصصات البنك التجاري الكويتي في عام 2021 نحو 24.15 مليون دينار، منخفضة بنسبة 73.5%، وذلك بالمقارنة مع 91.39 مليون دينار في 2020.



بنك الكويت الدولي «KIB»



تراجعت مخصصات بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 47.5%، لتبلغ مستوى 14 مليون دينار في عام 2021، وذلك بالمقارنة مع مستوى 26.7 مليون دينار خلال عام 2020.