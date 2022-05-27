كشفت بيانات أميركية صدرت أمس انه تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الأول لتظهر انكماش الاقتصاد بمعدل 1.5%، بدلا من القراءة السابقة التي أشارت إلى انكماش بنسبة 1.4%.



بينما تم تعديل معدل نمو إنفاق المستهلكين ـ الذي يمثل أغلبية الاقتصاد ـ بالرفع إلى 1.3%، بدلا من 2.7% في السابق.



هذا، وانخفضت أرباح الشركات في الربع الأول بأكبر وتيرة في عامين مع سعي الشركات لتعويض ارتفاع التكاليف، إذ تراجعت الأرباح قبل خصم الضرائب بالمعدل السنوي 2.3% مقارنة بالربع السابق، أما على أساس سنوي فتعد الأرباح مرتفعة 12.5%.



هذا، ومن المقرر أن تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي الثاني في الثامن والعشرين من يوليو المقبل، مع توقعات بنمو الاقتصاد 2%.