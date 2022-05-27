علاء مجيد



أكدت «كابيتال إيكونوميكس» في تقريرها الصادر أمس على استفادة الكويت من الحرب الروسية على أوكرانيا في إطار تعليقها على استفادة دول الخليج من الأوضاع الجيوسياسية العالمية والتي دفعت أسعار النفط للارتفاع وتسجيل مستويات قياسية، حيث أشارت إلى زيادة الكويت لإنتاجها من النفط خلال الربع الأول من العام وتعزيز ذلك الارتفاع خلال شهر أبريل بالتزامن مع الأسعار المرتفعة.



لكن شركة الأبحاث أكدت على أن القطاع غير النفطي لم يظهر تعافيا ونموا واضحا في الربع الأول من العام الحالي على الرغم من رفع أغلب القيود التي تم فرضها من قبل للحد من تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من ذلك أشار التقرير إلى نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص ليسجل أعلى معدل ارتفاع على أساس سنوي مقارنة بدول البحرين وعمان وهو ما يرجع نسبيا إلى التباطؤ الذي شهده الائتمان المقدم للشركات خلال فترة المقارنة من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير بالتضخم في الكويت الذي صعد ليسجل أعلى مستوى له على مدار نحو عقد من الزمن على أساس سنوي ليصل إلى 4.4% ليسجل أعلى مستوى تضخم بين دول الخليج التي تمت المقارنة بها في التقرير بعدما كان التضخم بالكويت أقل من مستويات البحرين وعمان قبل جائحة كورونا في عام 2019



وعلى صعيد باقي دول الخليج، أشار التقرير الى تسجيل السعودية وتيرة نمو متسارعة في الربع الأول من العام الحالي على خلفية ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية. وتوقعت كابيتال ايكونوميكس ان يسجل النمو الاقتصادي للمملكة معدلا قياسيا هو الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن حيث يصل الى نحو 10% عن العام 2022 بالكامل.



كذلك أشار التقرير الى تسجيل الميزانية السعودية أكبر فائض خلال الربع الأول من العام منذ 2012.