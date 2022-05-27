لأن الإنسان عادة ما يتواجد في وسط يحبه ويشعر معه بألفة، فإن الأردني ياسين الصقور يكون في أغلب أوقاته محاطا بالأفاعي التي يعشقها.

ويجوب الرجل (55 عاما) أنحاء المملكة الأردنية لإخراج تلك الزواحف من منازل الناس، ولنشر الوعي بخصوصها من أجل المحافظة عليها حتى لا تتعرض للانقراض. وتعرف الصقور على الثعابين من والده قبل أكثر من 40 عاما، إذ علمه أنواع الثعابين المختلفة وأفضل طريقة للتعامل معها.



وينقل عاشق الافاعي، وهو أب لتسعة أبناء، هوايته لأبنائه الذين يصيدون أحيانا الأفاعي من البيوت عندما يكون والدهم مشغولا.



وإلى جانب صيد الثعابين، يعتني الصقور أيضا بالثعابين التي تتعرض لإصابات أو تتأذى بسبب اعتداءات الناس عليها فيرسلها إلى طبيب بيطري ليعالجها قبل أن يطلق غير السامة منها في البرية.



وينال الصقور شهرة في أنحاء الأردن وخارجه، حيث يأتي له أشخاص من الخارج للتعرف على تجربته.