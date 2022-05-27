منتجو اللحوم يتجهون إلى الاعتماد على الأعلاف المشتقة من الحشرة بديلاً للماشية والدواجن والأسماك



أكدت خبيرة علم الحشرات والأستاذ في كلية العلوم بـ«التطبيقي» د.جنان الحربي ازدهار سوق الجندي الأسود في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، مشيرة الى استحواذه على أكبر حصة في قطاع الأعلاف البروتينية.



وتساءلت: هل سيكون الجندي الأسود الملقب بذبابة الطاقة البديل الأمثل للعلف الاعتيادي في ظل ارتفاع أسعار العلف عالميا؟



وتابعت د.جنان الحربي بقولها: يعزى التزايد في سوق الذباب الجندي إلى توسع الطلب على اللحوم الآمنة بيئيا والخالية من المخلفات الكيميائية، وهذا ما دفع العديد من منتجي اللحوم لاعتماد الأعلاف المشتقة من تلك الحشرة كوجبة بديلة للماشية والدواجن والأسماك.



وزادت: يتوقع الخبراء أن تحل أعلاف تلك الذبابة بديلا للأعلاف المصنعة من الأسماك ومن فول الصويا لتغذية الدواجن والماشية والحيوانات المائية.

إضافة إلى ذلك قال دومينيك سافيوإمبابازي، مربي الحشرات ومؤسس شركة «قولدن أنسكت المحدودة» إن فول الصويا يحتوي على بروتين يتراوح من 25 إلى 30%، في حين أن يرقات الجندي الأسود لديها مستوى بروتين أعلى بنسبة 70% و35% فقط دهون وهي أيضا غنية بالكالسيوم والكيتين والمواد المغذية الأخرى.



وأضافت: تتجلى أزمة الصرف الصحي في أرجاء العالم، لذلك لجأت العديد من الشركات المهتمة بالنفايات لتوظيف الجندي الأسود لإدارة النفايات وتحويل ركائزها إلى مواد عضوية تفيد التربة، ويستفاد منها في زراعة المحاصيل الزراعية ورفع إنتاجية اللحوم، بالإضافة إلى أن بقايا الهيكل الخارجي الذي تخلفه تلك الحشرة خلال مراحل حياتها تعتبر من أجود وأنقى أصناف السماد العضوي.



وأوضحت انه على سبيل المثال، تعتمد شركة «إنسكتا» السنغافورية على استخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود لهضم ما يصل إلى 8 أطنان من مخلفات الغذاء البشري شهريا.

وفي الصين صرح شيويسونغ، نائب رئيس شركة «قوانغتشو» التي تدير مركز تدوير النفايات بأنه تتم معالجة أكثر من 200 طن من القمامة العضوية يوميا باستخدام ذباب الجندي الأسود، إلى جانب أن ذبابة الجندي الأسود تسهم في علاج مشكلة الصرف الصحي، حيث استخدمتها شركة «سانيرجي» لإدارة مخلفات أكثر من 2500 دورة مياه لخدمة 100 ألف شخص يوميا.



ولفت إلى انه من الناحية الصحية هذه الذبابة غير ضارة فهي تساهم في خفض نسبة السالمونيلا وتثبط نمو وانتشار ذباب الفاكهة والذباب المنزلي الموبوء.

واكتشف العلماء أن هذه الذبابة لديها مضادات حيوية بروتينية تستخدم في علاج الجروح البشرية. ومن أبرز هذه المركبات الحيوية هو الشيتوزان، وهي مادة مضادة للميكروبات لها خصائص مضادة للأكسدة تستخدم أحيانا في بعض مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية.



وقالت خبيرة علم الحشرات: خليجيا، تجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء الترخيص لأكبر شركة بريطانية منتجة لهذه الذبابة تعرف بشركة «الأقريبروتين» لإنشاء مصنع في السعودية، وفي القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 الذي عقد في أبوظبي عرضت مبادرة الابتكار تقنيات خاصة في الزراعة الصناعية تستخدم ذبابة الجندي الأسود لتحقيق صفر نفايات.



وقالت: مع انتشار أخبار عن عزوف مربي الدواجن عن العمل في الكثير من الدول بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي باتت كبيرة جدا.

سيكون أمام مربي الدجاج خياران، إما أن يرفع سعر المنتج وهذا غير ممكن في ظل تسعيرات التجارة وغير مقبول في السوق من قبل المستهلكين أو أنهم يعتمدون علف ذبابة الجندي الأسود الذي أثبت جدارته في الأسواق العالمية والعربية.