هز زلزال بقوة 7.2 درجات جنوب الپيرو، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بينما أكدت السلطات البيروفية عدم تسجيل سقوط ضحايا.



وأوضح المركز أن الزلزال ضرب البلاد عند الساعة 12.02 بتوقيت غرينتش على عمق 218 كم.



وأفاد مركز الزلازل الوطني في البيرو بأن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجات وعمقه 240 كم.



وتم تحديد مركزه على بعد 20 كم شمال شرق أزانغارو القريبة من حدود بوليفيا.



وأفادت السلطات البيروفية بأن سكان المناطق الواقعة جنوب غرب البلاد والمحاذية لتشيلي شعروا بالهزة.



وقال مدير معهد البيرو للجيوفيزياء هرنادو تافيرا لإذاعة «آر بي بي»: «في الوقت الحالي ونظرا إلى مستوى شدة (الهزة) على السطح، يفترض ألا تحدث أضرار إضافية.. عندما يكون الزلزال أعمق تكون شدة الهزة أقل».