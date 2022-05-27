استقبلت النجمة الروسية السوبرانو آنا نتريبكو بحفاوة بالغة في قاعة «فيلارموني دو باري» الباريسية، حيث أقامت حفلة شهدت عودتها إلى المسرح في عاصمة غربية، بعد تعرضها لانتقادات منذ الحرب في أوكرانيا.



وقد رحب بها الجمهور بحرارة لدى اعتلائها خشبة المسرح، وصفق لها لدقائق طويلة.



وأدت المغنية التي بدت مبتسمة ومرتاحة بفستانها الطويل باللونين الأسود والأبيض، مقاطع من أعمال لرحمانينوف أو ديبوسي أو تشايكوفسكي، خلال الحفلة التي انتهت بتصفيق حار وقوفا من الحاضرين.



لكن السفارة الأوكرانية في فرنسا نددت من جانبها عبر تويتر بالإبقاء على هذه الحفلة في باريس، واصفة ذلك بأنه «مثير للسخط».



وكتبت السفارة «نشعر بالسخط إزاء التباعد الصارخ بين الرأي العام الفرنسي الذي استنفر لدعم أوكرانيا، ورياء الجمهور الذي تهافت للتصفيق لسوبرانو الكرملين».



وكانت نتريبكو، المصنفة من أهم الأصوات الغنائية الأوبرالية في العالم، من بين الفنانين الروس الأوائل الذين تعرضوا لانتقادات بعد بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، بسبب عدم إصدارها أي موقف واضح يندد بالحرب.