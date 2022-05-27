عبدالكريم العبدالله



زار وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة في وزارة الصحة ومركز علي ثنيان الغانم الصحي.



وخلال زيارة الوفد لإدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة، استمع لشرح عن جهود وزارة الصحة في الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار المؤدية إليها، وطرق ترصد ومراقبة وتقييم هذه الأمراض ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية، وأشاد الوفد بهذه الجهود المتكاملة والمبذولة على مختلف المستويات وبما يعزز إمكانيات التصدي لهذه الأمراض.



وبالنسبة لزيارة الوفد لمركز علي ثنيان الغانم الصحي، فقد اطلع على النظام الإلكتروني المستخدم في الرعاية الصحية الأولية والاستعدادات الجاري عملها لتحديث النظام وإدراج التصنيف الدولي المحدث للأمراض icd-11 خلال الأشهر المقبلة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وأشاد الوفد بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز وبما يمكن أن يقدمه هذا النظام من خدمات صحية للمرضى وللقائمين على تقديم الرعاية الصحية من إداريين وأطباء وممرضين وفنيين.