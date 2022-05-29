أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وجاء في القرار:



مادة أولى: - تعديل المادة 9 من اللائحة المالية بحيث تكون كما يلي:



«تنقسم مصروفات الصندوق الى الأبواب الرئيسية التالية:



٭ باب أول: المرتبات.



٭ باب ثاني: المصروفات العامة.



٭ باب ثالث: مشاريع إنشائية».



مادة ثانية:



- يعتمد مسمى «مدير مكتب التفتيش والتدقيق» بدلا من مسمى «المدقق الداخلي العام» أينما ورد في اللائحة المالية.



مادة ثالثة: على المدير العام للصندوق تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.