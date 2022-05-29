بتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد يتوجه اليوم الأحد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب السفير حمد المشعان الى نيويورك، وذلك للقاء أمين المظالم ريتشارد مالانجوم التابع للجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لجهود وزارة الخارجية في رفع أسماء المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. يذكر أن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان يترأس (لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب) المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.



وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من:



- وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة).



- وزارة الصحة (الطب النفسي).



- جامعة الكويت (كلية الشريعة).



- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



- النيابة العامة.



وقامت اللجنة بإخضاع المدرجين المنضمين لهذا البرنامج وهم خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل يتضمن جوانب عدة ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه الكويت بأن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من إزالة أسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.



كما قام السفير المشعان بالتواصل مع جميع سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاطلاعهم على الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه ملف المدرجين، وذلك للحصول على الدعم الدولي اللازم للطلب الذي سيقدم في مجلس الأمن.



يذكر أن أمين المظالم هو الشخص المعني بتقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن من خلال مراجعة ملف المدرج وأنشطته قبل وبعد إدراجه من خلال البحث والاستقصاء وطلب المعلومات.