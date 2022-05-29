أكد مدير ادارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم النسخة المقبلة من معرض الكويت الدولي للكتاب بصورة مميزة.



وقال العنزي في تصريح لـ «كونا» عقب حضوره اجتماع المسؤولين الخليجيين عن معارض الكتاب في أبوظبي إن المعرض الكويت الدولي للكتاب سيقام في الـ 16 من نوفمبر المقبل ولمدة 11 يوما بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، مشيرا إلى أن ذلك يأتي عقب العودة إلى الحياة الطبيعية وإلغاء العديد من القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).



من جهة أخرى، أشاد العنزي بالاجتماع الـ 19 للمسؤولين الخليجيين عن معارض الكتاب التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس في ابوظبي على هامش معرض ابوظبي الدولي للكتاب الذي يختتم فعالياته غدا.



ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس (2020-2030) والمواضيع الثقافية المتعلقة بتنظيم معارض الكتاب في دول الخليج.



وأوضح أن المجتمعين اعتمدوا أجندة معارض الكويت للكتاب حتى عام 2030 بحيث لا تتعارض مع مواعيد اقامة المعارض الخليجية الأخرى إلى جانب المطالبة بإعداد كل دولة خليجية توصياتها بشأن فكرة عمل جناح خليجي مشترك في بعض المعارض الدولية.



ولفت العنزي إلى أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه معارض الكتب وامكانية تحويلها إلى فرص واعدة، كما سلط الضوء على واقع النشر العربي والصعوبات التي تواجه الناشرين فيه.



وأشار إلى أن الاجتماع استعرض القضايا المتعلقة بدور المعارض في نشر الثقافة والتواصل الحضاري وأثرها في الترويج للكتب وإيصالها إلى القراء.



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في إمارة الشارقة في أكتوبر المقبل على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.