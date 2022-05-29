خلود أبوالمجد



بعد أن قام بتأجيل حفلته بسبب وفاة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ خليفة بن زايد 13 الجاري، أحيا الفنان محمد حماقي أول من أمس حفلا غنائيا جماهيريا في قاعة قصر حولي بارك وسط حضور كبير من عشاق صوته واغانيه.



حماقي أشعل أجواء المسرح في كل الاغاني التي قدمها وحظي منذ إطلالته باستقبال غير مسبوق لأي نجم غنى على هذا المسرح، وأداؤه وتفاعله مع الجمهور جعلاه يستحق ذلك، حيث حول القاعة إلى موج ظهر عليه الاستمتاع بغنائه، وكان موفقا في اختياراته وكأنه يعرف ماذا يريد الجمهور الكويتي منه خصوصا انه حافظ لأغانيه عن ظهر قلب.



استهل حماقي وصلته الغنائية بأغنية «بتبعد ليه» ثم تبعها بمجموعة من الأغاني منها «استنى دقيقة، تؤمر» لكنه زلزل المسرح بأغنية «لا ملامة» حيث أوقف الفرقة الموسيقية وجعل الجمهور يردد لدرجة أبهرته.



حماقي الذي يمتلك الكثير من الخبرة في مثل ظروف هذا الحفل جعل الأجواء مشتعلة طربا واختار اغاني تحرك الجمهور وتجعله يتفاعل معه وكان ذكيا بحماسه ورشاقته على المسرح، لدرجة ان هذا الحفل يعد من الحفلات الناجحة التي قدمها حماقي، وذلك من خلال التنوع الذي قدمه في الموسيقى، وأداء الفرقة كان كفيلا بأن يخرج في هذا الحفل إلى بر الأمان.