مفرح الشمري



في لمسة وفاء وعرفان وتقدير، أقامت فرقة المسرح الكويتي الخميس الماضي معرضا فنيا خاصا للفنان القدير عبدالله غلوم تضمن صورا ومشاهد من اعماله الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية منذ دخوله الحركة الفنية في الستينيات وحتى يومنا هذا.



المعرض عبارة عن حكاية ابداعية لهذا الفنان القدير الذي اعطى الكثير للفن الكويتي داخليا وخارجيا، وهو لايزال يعطي في المجال الذي عشقه منذ الطفولة.



يستاهل «العنوة» والتكريم



المعرض كان برعاية وحضور د.يعقوب يوسف الغنيم الذي قال في كلمة مرتجلة «يسعدني أن أرعى وأحضر هذه المناسبة الجميلة التي نحتفل فيها بالفنان الكبيرعبدالله غلوم، هذا الرجل بذل جهودا كبيرة في ميدان التمثيل، ونال الكثير من الشهادات التقديرية والجوائز، وهو يستحق التكريم والعنوة».



كما شهد المعرض حضور عدد من الفنانين والاعلاميين والمسؤولين، منهم الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة د.بدر الدويش، ومدير ادارة المسرح فالح المطيري، ورئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين د.نبيل الفيلكاوي، ود.مرزوق الغنيم، والاعلامية المخضرمة أمل عبدالله، والفنان جاسم النبهان، والفنان عبدالعزيز الحداد، والفنان د.طارق العلي، والفنان اسماعيل الراشد، والفنان عبدالله العتيبي، والمذيعة القديرة فيحاء السعيد ود. وائل رمضان والزميلة ليلى أحمد بالاضافة الى أعضاء المسرح الكويتي، وكان حضورهذا الكم من الفنانين والاعلاميين تقديرا ومحبة لـ«ابوعيسى» عبدالله غلوم الذي اعطى الكثير للفن الكويتي.



فرحتي لا توصف



وفي ظل هذه الاجواء السعيدة وحضور«الأحبة»، عبّر المحتفى به الفنان القدير عبدالله غلوم عن سعادته بهذا التكريم، واصفا فرحته بأنها لا توصف بأن د.يعقوب الغنيم هو الذي افتتح معرضه.



وقال «هذا المعرض يحكي حكايتي ومسيرتي مع الفن خلال خمسين عاما أي نصف قرن، وأنا أعمل في الفن منذ أن كنت ابن تسع سنوات».

وتابع حديثه عن مسيرته الفنية الحافلة، وقال «عملت في الكوميديا ومرت علي مواقف كثيرة، والحمد لله أديت الذي قدرت عليه، وما زلت أعمل في المسرح، وأنا عضو في المسرح الكويتي منذ عام 1963، ومثلت في أعمال خارجية كثيرة، وأنا أولا مدرس خريج معهد المعلمين سنة 1969، ثم تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية 1980، وكنت مدرسا، وعند تخرجي من المعهد عملت موجها في المسرح المدرسي والنشاط المدرسي، وقمت بتدريب في النشاط المدرسي في مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين وبنات، وأدخلت مسرح الطفل في مرحلة رياض الأطفال في منطقتي الأحمدي والعاصمة التعليمية».