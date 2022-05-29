مفرح الشمري



قام وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين بزيارة خاصة للشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي في منزله بمنطقة مشرف، وذلك للاطمئنان على صحته.



وعبر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، عن سعادته بزيارته للشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي، متمنيا له الصحة والعافية، ومؤكدا أن «بو ناصر» عبداللطيف البناي «يستاهل العنوة» لأنه من الرواد الذين قدموا الكثير للأغنية الكويتية والخليجية.



من جانبه، شكر الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين على زيارته له، وقال: «ما قصرت بحضورك، واللي أسعدني انك انت من سعيت بهذه الزيارة اللي تسوى عندي الكثير.

الله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية، وألف شكر على هالمبادرة التي أسعدت قلبي فيها».



هذا، وقد حضر الزيارة كل من «الأنباء» ونجل الشاعر ناصر عبداللطيف البناي وحفيده عبداللطيف والمعد القدير الزميل قاسم عبدالقادر ومدير العلاقات العامة بجمعية الفنانين الكويتيين جمال اللهو.