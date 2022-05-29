مفرح الشمري



على مدى يومين متتالين وبحضور جمهور الفن العدني الأصيل، نظم «جابر الثقافي» «ليالي عدن» في قاعة الشيخ جابر العلي وذلك بمشاركة الفنانين فواز مرزوق وطلال الصيدلاني وسلطان المفتاح وعبدالعزيز الضويحي وعلي عبدالله الذين استحضروا روائع الغناء العدني والحضرمي، حيث أسعدوا به جماهير هذا اللون الغنائي.



انطلقت الليلة مع الفنان سلطان المفتاح بأغنية «سلطان زمانه» التي تفاعل معها الجمهور بالصفقات والغناء، بعدها قدم الفنان الصيدلاني موال «ما كنت متوقع خيانته لي»، فأغنية «لو خيروني» لأبو بكر سالم التي شاركه الحضور ترديد كلماتها.



وبعد تقاسيم جميلة على الكمان، غنى فواز مرزوق أغنية «بعلمك» للفنان نبيل شعيل.

ثم عاد المفتاح ليشدو بأغنية «نار بعدك» لأبو بكر سالم التي اشعلت القاعة طربا وتصفيقا، ليتواصل هذا الحماس مع اغنية «مرحيب» التي غناها فواز مرزوق وأغنية «الحب أسرار» التي تغنى بها الصيدلاني وردد كلماتها معه الجمهور الغفير العاشق لأغاني الزمن الجميل.



وفي الليلة الثانية، أمتع كل من الفنان علي عبدالله والفنان عبدالعزيز الضويحي الجماهير الغفيرة بأغاني «العدنيات» الجميلة التي يعشقها الكبير والصغير لجمالية ألحانها وكلماتها، حيث غنى الفنان علي عبدالله مجموعة من الاغاني العدنية الجميلة منها «الحب اسرار» و«شويخ من ارض مكناس» و«سمار» و«يابعدهم» وسط تفاعل كبير من عشاق «العدني»، كما تغنى الفنان عبدالعزيز الضويحي بعدد من الاغاني المحببة للجمهور منها «عويشق» و«مضى عمري مضى» و«قالوا ترى» حيث شاركه الحضور بترديد كلماتها.