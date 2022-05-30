محمد راتب



طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بفتح موسم صيد أسماك الميد بداية شهر يونيو أو منتصفه على الأقل أسوة بالعام الماضي، والموافقة على طلب الصيادين بأن يكون صيد الميد في جون الكويت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، خاصة أنها سمحت للحداقه الهواة بالصيد داخل الجون بالحجز المسبق على منصة «البيئة». وقال الصويان في تصريح له إن مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب أن يكون هناك تعاون بين اتحاد الصيادين و«الزراعة»، موضحا أن الاتحاد سبق أن تقدم بعدة كتب رسمية إلى هيئة الزراعة لفتح موسم صيد الميد في الأول من يونيو، خاصة أن موسم صيد أسماك الزبيدي سيتوقف من أول يونيو حتى منتصف يوليو. وأكد أن الصيادين من أحرص الناس على توفير المنتج المحلي البحري في الأسواق للمستهلكين، والتعاون مع «الزراعة» و«البيئة» والجهات المعنية للحفاظ على الثروة البحرية، مشيرا إلى أن فتح صيد الميد في جون الكويت سيوفر الكثير على المستهلك والصياد بشكل عام، خاصة أن أسماك الميد متوافرة بجون الكويت وغير متوافرة خارجه إلا نادرا في الأماكن المسموح بالصيد فيها وفق قرار الثروة السمكية رقم 2017/787.