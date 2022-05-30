أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر الملكية، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس).



وتضمنت الأوامر الملكية تعيين م.خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وإعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه وتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.



كما تم تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله وزير دولة للشؤون الخارجية، وتعيين د.نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.



وتم إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.



كذلك تم إعفاء د.توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.



وتضمنت الأوامر الملكية ايضا ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرا للأمن العام.



وتم تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم أ/146 بتاريخ 1/3/1442هـ.