قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة د.سلطان الجابر، إنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة «ADQ» بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، معربا عن تطلعه من خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، في الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن، لإطلاق مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، استهلها بالترحيب برئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة في بلدهما الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في الدول الثلاث، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، والقيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.



وأشار د.الجابر إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصرا أساسيا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها الدول الثلاث في هذا المجال، معربا عن تطلع بلاده من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.



وأوضح د.الجابر أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 800 مليار دولار، كما تمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة، ولديها بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، فضلا عن عدد من أكبر الموانئ التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة، كما تمتلك الدول الثلاث موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالذهب في مصر والفوسفات في الأردن وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلى قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.