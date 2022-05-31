تبدأ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS» في الأول من يونيو المقبل استقبال طلبات الباحثين من أبناء الكويت من حملة الدكتوراه للتقدم لجائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة في 6 مجالات وتبلغ قيمة كل منها 10 آلاف دينار.



وقال المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل، ان المؤسسة أطلقت هذه الجائزة عام 1988 تحت مسمى «جائزة الإنتاج العلمي» إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بأهمية رعاية العلماء والباحثين من أبناء الكويت من حملة الدكتوراه وتشجيعهم على البحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع المعرفة والإنتاج العلمي.



وأضاف أن هذه الجائزة تستهدف الإسهام في دعم روح التنافس البناء بين المختصين وتعد من أهم الجوائز التي تمنح سنويا للباحثين من أبناء الكويت في المجالات العلمية المتنوعة فيما سيكون باب التقديم لها مفتوحا حتى 31 أغسطس لعام 2022.



من جانب آخر، أوضحـت المؤسسة أن المجال الأول للجائزة «العلوم الطبيعية والرياضيـــات» يشتمـــل على الفيزيــاء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والإحصاء والحاسوب وغيرها من التخصصات ذات الصلة، فيما يشمل المجال الثاني وهو «العلوم الهندسية» كلا من الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائيـــة والهندســـــة الصناعيـــة والهندســـة الميكانيكية وهندسة البترول والهندسة الزراعية وغيرها من التخصصات المعنية.



أما المجال الثالث «العلوم الحيوية» فيشمل علم النبات وعلم الأجنة وعلم الحيوان وعلم الحشرات والكيمياء الحيوية والزراعة والثروة الحيوانية والكيمياء الزراعية والأمراض الزراعية وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



ويتضمن المجال الرابع وهو «العلوم الطبية والطبية المساعدة» على التشريح والصيدلة ووظائف الأعضاء والمكروبيولوجيا وعلم الأمراض والأمراض الباطنية وأمراض النساء والتوليد والأطفال والطب النفسي والأشعة والجراحة وطب الأسنان وطب العيون وغيرها من التخصصات المشابهة.



أما المجال الخامس للجائزة هو «العلوم الاجتماعية والإنسانية» فيشمل علم الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة والتاريخ والجغرافيا والعلوم التربوية واللغة العربية واللغات الأجنبيــة والفلسفة والحقوق والشريعة وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



وفيما يخــص المجــال السادس وهـــو «العلوم الإدارية الاقتصادية»، فيتضمن إدارة الأعمال والتسويق والإدارة الصناعية والتمويل والاستثمــار والمحاسبـــة والاقتصـاد والتأمين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات المشابهة.



وللإطلاع علــى شروط الجائزة والتقديم والمزيد من المعلومات زيارة موقع المؤسسة:



www.kfas.org/jaberalahmadprize2022