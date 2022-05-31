عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن إطلاق مشروع «تعويض الفاقد التعليمي»، تحت عنوان «إعادة تعزيز التعليم للجميع»، وذلك إيمانا بأهمية تعويض الفاقد الناجم عن جائحة كورونا، والذي يعد من المشكلات الكبيرة التي تواجه التعليم بمختلف دول العالم بمعدلات متباينة وكان له أثر واضح في التحصيل العلمي.



وكشف اليعقوب في تصريح صحافي عن فتح باب التسجيل في البرنامج الذي أعدته الوزارة لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال الجائحة، وفق منهجيات ودراسات وأبحاث علمية، والتدريب على المهارات الأساسية في 4 مواد رئيسية وهي: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك للطلبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثامن المتوسط.



وأوضح أن الوزارة ستفتح باب التسجيل اختياريا للراغبين عبر الموقع الالكتروني ورابط سيتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التربية، وذلك بدءا من يوم غد الأربعاء 1 يونيو وحتى 10 منه على أن يعقبها حصر أعداد الطلبة المسجلين ومن ثم توزيعهم على المناطق التعليمية.



وبين أن تعويض الفاقد التعليمي، سيتم من خلال خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين، وتهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف ومن مرحلة إلى مرحلة بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي ودون فجوات في المعارف والمهارات لديهم، مؤكدا أن دوام الطلبة في المشروع سيكون يوميا في المدارس خلال الفترة الصباحية، وستبدأ المرحلة الأولى في مطلع يوليو وتستمر حتى نهايته، على أن تبدأ المرحلة الثانية 1 أغسطس وتنتهي 25 منه، لافتا إلى أن اختيار المواد الأربعة جاء بناء على أبحاث علمية أثبتت أن المشروع له تأثير أكبر في اللغات والرياضيات والعلوم.



وشدد اليعقوب على ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية لدعم الجهود الجبارة الهادفة إلى حل مشكلة الفاقد التعليمي، داعيا في الوقت ذاته المتعلمين وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر زيارة موقع وزارة التربية الإلكتروني، مؤكدا أن هذا المشروع سيساعد في زيادة التحصيل العلمي وتهيئة الطلبة ذهنيا وعلميا وتعويض ما فاتهم من تعلم المعارف واكتساب المهارات الأساسية، لافتا الى ثقة الوزارة بقدرة كوادرها التعليمية على تنفيذ خطة المشروع، كما أنها تعول كثيرا على وعي أولياء الأمور والطلبة وحرص المعلمين في تحقيق أهداف الخطة.